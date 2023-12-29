Названы способы правильно избавиться от елки после праздников

Фонд «Экология» РСХБ: после праздников елку можно отдать на корм коровам

Живую елку, оставшуюся после праздников, можно передать на ферму или в зоопарк. О том, как правильно избавиться от новогодней ели, «Томской интернет-газете» рассказали в Фонде «Экология» Россельхозбанка (РСХБ).

В составе хвои присутствует витамин С, аминокислоты и каротин, поэтому ее используют для подкормки косуль, лосей, верблюдов, лам и коров. В ход идет и кора — ее, к примеру, любят зайцы. Однако в зависимости от политики безопасности учреждения могут отказывать в приеме использованных елок, а брать только нераспроданные с базаров или магазинов. Вольеры животных украшают хвойными ветками, а внизу устилают древесной щепой. Этим материалом также посыпают экотропы. Для переработки елок в городах устраивают целые акции: организуются пункты приема, мэрии и экоорганизации оповещают население через СМИ и соцсети.

Эксперты фонда назвали дачникам еще пару способов утилизации елки: ствол можно разрубить на дрова, из ветвей — изготовить веник для бани, а опилки — добавить в компост. Хвоя послужит хорошим удобрением для грунта и избавит от сорняков.

Ранее экологи рассказали о последствиях выброса новогодней елки в мусор. На свалке дерево будет бесполезно гнить, выдавая в атмосферу парниковые газы. Защитники природы советуют воспользоваться сервисами по переработке, которые выезжают прямо на дом.