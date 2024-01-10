Российские средства ПВО пресекли атаку ВСУ на российский регион

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Воронежской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, дрон пытался атаковать объекты на российской территории. Около 14:30 по московскому времени летательный аппарат был уничтожен.

Ранее также сообщалось, что утром 10 января беспилотник ВСУ сбили в небе на Саратовской областью. Как рассказал губернатор региона Роман Бусаргин, дрон перехватили в Энгельсским районе. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, днем 9 января дроны-камикадзе ВСУ атаковали нефтебазу в Орле. Губернатор региона Андрей Клычков отчитался, что в результате начался пожар. Пострадали три человека. В сети также появилось фото с последствиями удара.