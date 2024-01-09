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19:45, 9 января 2024Россия

Появилось фото последствий удара беспилотников ВСУ по нефтебазе в Орле

Опубликовано фото с последствиями удара беспилотников ВСУ по нефтебазе в Орле
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Появилось фото с последствиями удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Орле. Кадр опубликовала Baza в Telegram.

На фотографии видно строение, похожее на резервуар для хранения топлива, у которого отсутствует часть стен.

Ранее также стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников на Орел была повреждена жилая многоэтажка. Как рассказал мэр города Юрий Парахин, после падения одного из дронов в доме взрывной волной выбило стекла.

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали нефтебазу в Орле днем 9 января. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате начался пожар. Пострадали три человека. Как утверждает Baza, у них диагностировали осколочные ранения.

Кроме того, 9 января украинские беспилотники попытались атаковать Курскую область, где сбили четыре дрона самолетного типа. Один из летательных аппаратов уничтожен в Курчатовском районе, где расположена Курская атомная электростанция. Еще один беспилотник перехватили в Брянской области.

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      Константин Лысяков
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