Появилось фото последствий удара беспилотников ВСУ по нефтебазе в Орле

Опубликовано фото с последствиями удара беспилотников ВСУ по нефтебазе в Орле

Появилось фото с последствиями удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Орле. Кадр опубликовала Baza в Telegram.

На фотографии видно строение, похожее на резервуар для хранения топлива, у которого отсутствует часть стен.

Ранее также стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников на Орел была повреждена жилая многоэтажка. Как рассказал мэр города Юрий Парахин, после падения одного из дронов в доме взрывной волной выбило стекла.

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали нефтебазу в Орле днем 9 января. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате начался пожар. Пострадали три человека. Как утверждает Baza, у них диагностировали осколочные ранения.

Кроме того, 9 января украинские беспилотники попытались атаковать Курскую область, где сбили четыре дрона самолетного типа. Один из летательных аппаратов уничтожен в Курчатовском районе, где расположена Курская атомная электростанция. Еще один беспилотник перехватили в Брянской области.

