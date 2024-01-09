Стало известно о поврежденной из-за атаки беспилотников многоэтажке в Орле

Мэр Орла Парахин: в результате атаки беспилотников ВСУ повреждена многоэтажка

В результате атаки украинских беспилотников на Орел повреждена жилая многоэтажка. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в Telegram.

Как стало известно, после падения одного из дронов в жилом многоквартирном доме взрывной волной выбило стекла. Сейчас на месте работают оперативные службы силовых структур Орла и области.

Парахин добавил, что при администрации города создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая при участии местной управляющей компании и специалистов территориального управления работает над устранением повреждений. Кроме того, жильцам многоэтажки предложили проехать в пункты временного размещения.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов-камикадзе атаковали нефтебазу в Орле. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате начался пожар. Пострадали три человека.

Еще четыре беспилотника самолетного типа сбили в Курской области. При этом один из дронов перехвачен в Курчатовском районе, где расположена Курская атомная электростанция. Также один беспилотный летательный аппарат ВСУ уничтожили в Брянской области.

