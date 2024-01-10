Российского рабочего придавило 800-килограммовым мешком угля

В Татарстане рабочего придавило 800-килограммовым мешком угля, он не выжил

В Татарстане на производстве на рабочего упал 800-килограммовый мешок с углем. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, мужчина, который работал на металлургическом комбинате в селе Черемшан, получил несовместимые с жизнью травмы. Мешок с углем сорвался вниз с петли электрического крана при выгрузке.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку — ее материалы для принятия процессуального решения направили в следственный отдел Набережных Челнов.

Ранее в Кировском районе Новосибирска автомобиль упал в яму и придавил рабочего, который находился там. Также травмы получил водитель автомобиля.