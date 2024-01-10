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10:05, 10 января 2024Интернет и СМИ

Названы сроки полноценного запуска российской версии «Википедии»

Российский аналог «Википедии» «Рувики» выйдет из бета-тестирования 15 января

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Российский аналог «Википедии», интернет-энциклопедия «Рувики», 15 января выйдет из бета-тестирования, а в полной версии с обновлениями заработает в течение 2024 года. Сроки полноценного запуска портала назвало ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

«В течение 2024 года "Рувики" закончит бета-тестирование и представит технологические обновления», — уточнили в «Рувики».

Интернет-энциклопедия на сегодняшний день содержит более 1,9 миллиона статей на русском языке, уточнили «Известия». Отмечается, что за полгода интерфейс «Рувики» был создан для 20 языков народов России, а в 2024 году планируется открыть еще минимум 10 языковых разделов.

Также известно, что на портале будут доступны аудиопересказ полной и краткой версии статьи, видео и подкасты, персонализация контента и тематические подборки. Стать автором в российской интернет-энциклопедии может любой пользователь, однако материалы проходят верификацию экспертов, добавили в издании.

«Рувики» стала доступна в бета-версии в июне 2023 года.

Ранее исполнительный директор организации «Викимедиа.ру», поддерживающей русскоязычную «Википедию», Станислав Козловский объявил о прекращении ее работы. При этом он пояснил, что организация не управляла русскоязычной «Википедией», а поддерживала ее проекты в стране.

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      Маргарита Щигарева
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