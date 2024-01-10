Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:31, 10 января 2024Интернет и СМИ

В Британии рассказали о разочаровании Германии в ряде стран из-за помощи Украине

The Telegraph: Шольц недоволен недостаточной помощью стран ЕС Украине
СюжетЛьготы для пенсионеров:

Фото: Jutta Prechtel / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц недоволен недостаточной помощью стран Евросоюза (ЕС) Украине. Об этом рассказало издание The Telegraph, базирующееся в Британии.

«Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок вооружения Киеву от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников. (…) Он недоволен тем, насколько мал вклад других стран Евросоюза», — пишет автор материала.

Журналист выразил мнение, что немецкие власти разочаровались в ряде европейских стран: Франции, Испании и Италии, так как эти государства оказывают недостаточную поддержку Украине. Сама Германия, как отметил обозреватель, стала вторым по величине союзником Украины после Штатов, спонсирующим Киев.

«Недовольство привело к тому, что Берлин пытался сократить средства, которые Германия выделяет в фонд Евросоюза на вооружение для Киева», — заключил автор материала.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что если Киев не получит от Запада дополнительной финансовой помощи, то 10 миллионов пенсионеров могут остаться без льгот, а 1,5 миллиона учителей и 500 тысяч чиновников — без зарплат.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США назвали новый российский дрон ночным кошмаром Украины. На что способно это оружие?

      2023 год получил статус самого жаркого в истории

      Участников перестрелки в российском городе объявили в розыск

      Задержание россиянина за госизмену попало на видео

      Путин воспользовался необычным видом транспорта при посещении Чукотки

      Товарооборот России и Бразилии вырос почти вдвое

      Сжегший российский паспорт певец Шарлот выступил в суде с мольбой

      Бренд Miu Miu обругали за фото 16-летней дочери Миллы Йовович в трусах

      Процесс над бывшим чиновником управления делами президента России возобновили

      В российском регионе лесовоз обрушил мост через реку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости