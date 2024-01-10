В Британии рассказали о разочаровании Германии в ряде стран из-за помощи Украине

The Telegraph: Шольц недоволен недостаточной помощью стран ЕС Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц недоволен недостаточной помощью стран Евросоюза (ЕС) Украине. Об этом рассказало издание The Telegraph, базирующееся в Британии.

«Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок вооружения Киеву от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников. (…) Он недоволен тем, насколько мал вклад других стран Евросоюза», — пишет автор материала.

Журналист выразил мнение, что немецкие власти разочаровались в ряде европейских стран: Франции, Испании и Италии, так как эти государства оказывают недостаточную поддержку Украине. Сама Германия, как отметил обозреватель, стала вторым по величине союзником Украины после Штатов, спонсирующим Киев.

«Недовольство привело к тому, что Берлин пытался сократить средства, которые Германия выделяет в фонд Евросоюза на вооружение для Киева», — заключил автор материала.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что если Киев не получит от Запада дополнительной финансовой помощи, то 10 миллионов пенсионеров могут остаться без льгот, а 1,5 миллиона учителей и 500 тысяч чиновников — без зарплат.