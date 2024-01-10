Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:16, 10 января 2024Силовые структуры

Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита

Уральская прокуратура: в поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка

Фото: pixabay.com

Семимесячная девочка умерла в поезде Москва-Чита, проводится проверка. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По данным ведомства, во время поездки вечером у ребенка ухудшилось самочувствие. По прибытии поезда на станцию Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми) медики провели реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.

На вокзале в Екатеринбурге провели санитарную обработку вагона, в котором был младенец, у пассажиров поезда специалисты взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.

По информации Telegram-канала «112», заболела вся семья погибшего ребенка, их экстренно госпитализировали. Всего медики осмотрели 53 человека, других заболевших не выявлено.

6 января в Татарстане, в городе Зеленодольск погиб четырехмесячный младенец. Родители играли с малышом, подбрасывая его вверх. После вскрытия оказалось, что ребенок умер от кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника. Мать и ее сожитель задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее блогер-миллионник Сергей Косенко ради «самого популярного видео» бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб. Мужчина высоко подкинул ребенка, и малыш приземлился в снег и буквально утонул в нем. Косенко объяснил, что на самом деле бросил в сугроб куклу, но зрители заметили, как на кадрах младенец открывает глаза.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Двух полковников ФСБ обвинили во взятке от настоятеля храма на Лубянке

      Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита

      В Харькове произошла серия взрывов

      В Эквадоре задержали напавших на студию телеканала бандитов

      Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в бикини

      В Подмосковье люди разожгли костер на улице из-за отсутствия отопления в домах

      Окружение Байдена обвинили в некомпетентности из-за скандала с Остином

      Французский фигурист рассказал о вдохновившем его россиянине

      Десятки многоэтажек на Кубани остались без тепла

      В Швеции заявили о росте цен на боеприпасы для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости