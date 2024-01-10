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17:28, 10 января 2024Путешествия

Семья лишилась сына в путешествии и получила 9 миллиардов рублей

Daily Mail: семья лишилась сына в путешествии и получила 9 миллиардов рублей

Фото: Pogiba Aleksandra / Globallookpress.com

Родные американского туриста, который оказался в потерпевшем крушение вертолете во время путешествия, получила в качестве компенсации около 100 миллионов долларов (9 миллиардов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в 2018 году в Гранд-Каньоне, США. Однако лишь в начале января 2024 года суд Лас-Вегаса постановил, что семья, которая лишилась 31-летнего сына Джонатана Удалла, получит 24,6 миллиона долларов (2,4 миллиарда рублей) от оператора вертолета Papillon Airways и 75,4 миллиона долларов (6,8 миллиарда рублей) от его французского производителя Airbus Helicopters SAS.

Уточняется, что Джонатан, его жена Элли и несколько их друзей сели в вертолет в штате Невада для экскурсии. В результате крушения летательный аппарат охватило пламя, выбраться из которого удалось лишь супругам Удалл. Они провели в больнице две недели. Вскоре врачи констатировали, что спасти их не удалось.

Ранее три человека пострадали в результате падения вертолета на кольцевую дорогу Мадрида. Известно, что один из членов экипажа получил травму бедра, а второй — незначительные травмы, он смог сам выбраться из упавшего вертолета.

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      Зарина Дзагоева
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