Вертолет упал на кольцевую дорогу в европейском городе и попал на видео

Три человека пострадали при падении вертолета на кольцевую дорогу в Мадриде

Три человека пострадали в результате падения вертолета на одну из кольцевых дорог Мадрида. Спасательная операция попала на видео, которое публикует местное издание El Mundo.

Авария произошла на шестом километре трассы М-40 в этом европейском городе. Известно, что один из членов экипажа получил травму бедра, а второй — незначительные травмы, он смог сам выбраться из упавшего вертолета. Кроме того, пострадал водитель автомобиля, который ехал по трассе.

Издание сообщает, что причиной инцидента могли стать сильные порывы ветра. Уточняется, что вертолет участвовал в авиационной ярмарке European Rotors, которое организует Европейская вертолетная ассоциация и Совет по авиационной безопасности Европейского Союза.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение и упал в кишащее крокодилами болото во Флориде, США. В результате пилот поранил ногу, и ему пришлось наложить жгут. Его спасение с помощью вертолета попало на видео.