Шойгу похвалил одно участвующее в СВО подразделение

Министр обороны Шойгу отметил вклад полка из Тюменской области в спецоперацию

Министр обороны Сергей Шойгу похвалил одно участвующее в специальной военной операции (СВО) подразделение — сформированный в Тюменской области 40-й инженерно-саперный полк. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в своем Telegram-канале.

Как сообщили власти региона, глава Минобороны отметил эффективность подразделения и успешное выполнение им боевых задач.

«Было проверено более 1000 километров маршрутов движения, обезврежено и уничтожено около 1500 взрывоопасных предметов, установлено свыше 10 тысяч мин различного предназначения и возведено порядка 10 километров невзрывных заграждений», — отметил Шойгу.

Ранее глава оборонного ведомства также заявил, что Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По его словам, российские подразделения методично снижают боевой потенциал ВСУ, в результате чего за минувший год потери Украины превысили 215 тысяч военных и 28 тысяч единиц вооружения.