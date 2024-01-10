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16:05, 10 января 2024Силовые структуры

Члены банды из 90-х предстали перед судом за расправы

В Смоленске судят членов банды, застреливших замкомандующего 37 воздушной армии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Смоленске начался суд над главарем и членами банды из 90-х, совершивших ряд расправ — в числе их жертв оказался заместитель командующего 37-й воздушной армии Верховного Главного командования (стратегического назначения) генерал-майор Константин Дементьев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

На скамье подсудимых девять человек. По версии следствия, банду создали в 1990 году двое фигурантов. Под их руководством обвиняемые в 2001 году совершили покушение на криминального авторитета, тогда случайные пули попали в мужчину и женщину. Они не выжили. В 2004 году бандиты обстреляли автомобиль на дороге «Москва — Минск», пытаясь устранить лидера противоборствующей преступной группы, но погубили трех случайных граждан, среди них был генерал Дементьев.

Через два года обвиняемые ликвидировали еще одного криминального авторитета в связи с переделом сфер влияния. Также им вменяется вымогательство денег у предпринимателей, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.

Несколько членов банды объявлены в международный розыск.

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      Любовь Ширижик
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