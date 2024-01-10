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19:43, 10 января 2024Ценности

Стилистка посоветовала избавиться от одной вещи в гардеробе

Фото: ASOS

Стилистка Кристина (фамилия не уточняется) посоветовала избавиться от одной вещи в гардеробе. На соответствующее видео в TikTok обратило внимание издание Daily Mail.

Специалистка призвала отказаться от одежды, оформленной стразами и искусственным жемчугом. По ее словам, подобные изделия выглядят дешево и за ними трудно ухаживать. «Я предлагаю носить данные элементы на обуви и других аксессуарах», — отметила она.

Видео модного эксперта набрало более 2,4 миллиона просмотров. Многие зрители разделились во мнениях по поводу рекомендации Кристины. «Я люблю жемчуг, хотя он зачастую выглядит дешево», «Они выглядят мило, но в стиральной машине не продержатся и дня», «Правда! Не стоят они того», «На самом деле это отличный вариант, если вы хотите украсить свой повседневный наряд», «Нет, спасибо, мне слишком нравятся мои рубашки с жемчугом», «Все зависит от стиля», — высказывались они.

В ноябре блогерша с никнеймом @level_blue из Германии назвала безвкусными популярные вещи люксовых брендов. В первую очередь эксперт по этикету выделила ювелирные украшения Chanel, ремни Gucci и сумки Louis Vuitton. Она отметила, что некоторые люди приобретают данные изделия для того, чтобы казаться обществу богатыми.

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      Мария Винар
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