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16:23, 1 ноября 2023Ценности

Блогерша назвала безвкусными популярные вещи люксовых брендов

Кадр: @level_blue

Блогерша с никнеймом @level_blue из Германии назвала безвкусными популярные вещи люксовых брендов. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 470 тысяч подписчиков.

В первую очередь эксперт по этикету выделила ювелирные украшения Chanel, ремни Gucci и сумки Louis Vuitton. По ее мнению, некоторые люди приобретают данные изделия для того, чтобы казаться обществу богатыми. «Они есть у многих. Это выглядит как отчаяние», — объяснила она.

Кроме того, специалистка обратила внимание на браслеты Cartier в виде гвоздя. «Вы никогда не увидите утонченную даму из высшего общества, которая носит подобное. Это скорее влияние социальных сетей», — высказалась она.

В список безвкусных роскошных вещей также попали желтые босоножки Bottega Veneta, кроссовки из совместной коллаборации Jordan и Dior, а также черные ботинки с высоким голенищем Jimmy Choo. «Я понимаю, что люди, покупающие это, пытаются заявить о себе, но правда в том, что это не очень хорошо смотрится. На самом деле все эти вещи кажутся безвкусными», — заключила инфлюэнсерша.

Ранее блогерша назвала устаревшие к осени 2023 года тренды в одежде и обуви. Так, юзерша посоветовала отказаться от белых кроссовок и кед Converse, включая современные модели на массивной подошве.

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      Мария Винар
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