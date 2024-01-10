Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:48, 10 января 2024Интернет и СМИ

НАТО предрекли конец из-за Путина

Telegraph: Путин положит конец НАТО и альянсу западных стран в нынешнем виде
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин может положить конец военному блоку стран Запада в его нынешнем виде. Об этом написала газета The Telegraph.

По мнению журналистов, западным странам и европейским членам НАТО следует начать процесс перевооружения и реиндустриализации. В противном случае «Путин получит ключи от Европы и сможет положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен».

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

Авторы статьи добавили, что поддержка Украины от стран Запада может закончиться, в то время как Россия преобразует военно-промышленный комплекс для удовлетворения потребностей своей армии. Сейчас Киев находится в тяжелом положении, поскольку украинские войска выпускают вдвое меньше артиллерийских снарядов и ракет, чем российские.

Ранее Путин обратил внимание, что блок НАТО вплотную приблизился к российским границам, несмотря на обещание не расширяться. При этом он подчеркнул, что Москва не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      НАТО предрекли конец из-за Путина

      МИД России вызвал посла Молдавии из-за Украины

      Захарова назвала лицемерием подготовку Украины ко встрече в Давосе

      Финляндия продлила закрытие границы с Россией еще на месяц

      На Украине опровергли отправку на доработку законопроекта о мобилизации

      «Исполнитель громких политических дел» В Киеве нашли мертвой в собственном доме бывшую замгенпрокурора Украины и ее дочь

      Небензя обвинил Чехию в попытке избежать ответственности за атаку на Белгород

      МИД России вызвал молдавского посла

      Минсельхоз России спрогнозировал снижение цен на яйца в ближайшее время

      Шефу Пентагона предложили объявить импичмент

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости