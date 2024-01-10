Telegraph: Путин положит конец НАТО и альянсу западных стран в нынешнем виде

Президент России Владимир Путин может положить конец военному блоку стран Запада в его нынешнем виде. Об этом написала газета The Telegraph.

По мнению журналистов, западным странам и европейским членам НАТО следует начать процесс перевооружения и реиндустриализации. В противном случае «Путин получит ключи от Европы и сможет положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен».

Авторы статьи добавили, что поддержка Украины от стран Запада может закончиться, в то время как Россия преобразует военно-промышленный комплекс для удовлетворения потребностей своей армии. Сейчас Киев находится в тяжелом положении, поскольку украинские войска выпускают вдвое меньше артиллерийских снарядов и ракет, чем российские.

Ранее Путин обратил внимание, что блок НАТО вплотную приблизился к российским границам, несмотря на обещание не расширяться. При этом он подчеркнул, что Москва не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО.

