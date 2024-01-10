Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:24, 10 января 2024Силовые структуры

Угрожавшего свернуть шею шестилетней россиянке мигранта задержали

В Москве полиция задержала уроженца Киргизии, угрожавшего свернуть шею девочке

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

В Москве полиция задержала уроженца Киргизии, угрожавшего свернуть шею шестилетней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину доставили в подразделение Главного следственного управления СКР по Москве. Во время допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

6 января мигрант напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал свернуть ей шею, однако отец ребенка быстро среагировал и повалил неадекватного мужчину на пол. После этого инцидента следователи завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У главы Пентагона обнаружили рак, его госпитализацию скрыли. В Конгрессе начали расследование скандала

      Российские войска уничтожили польскую гаубицу Krab в зоне СВО

      Российский губернатор предложил жаловаться на склонение к аборту в правительство

      В МИД России прокомментировали тайную встречу по Украине

      Стали известны причины снижения числа угонов в России

      Путин впервые приехал на Чукотку

      Сигнальная ракета взорвалась в кармане российского школьника во время урока

      На продюсерскую компанию Расторгуева подали в суд

      МИД России прокомментировал ситуацию в Эквадоре

      Крупнейший стриминговый сервис решил уволить треть сотрудников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости