Угрожавшего свернуть шею шестилетней россиянке мигранта задержали

В Москве полиция задержала уроженца Киргизии, угрожавшего свернуть шею девочке

В Москве полиция задержала уроженца Киргизии, угрожавшего свернуть шею шестилетней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину доставили в подразделение Главного следственного управления СКР по Москве. Во время допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

6 января мигрант напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал свернуть ей шею, однако отец ребенка быстро среагировал и повалил неадекватного мужчину на пол. После этого инцидента следователи завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.