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12:43, 9 января 2024Силовые структуры

После угроз мигранта свернуть шею шестилетней россиянке возбудили дело

В Москве следователи возбудили дело после угроз мигранта свернуть шею девочке

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Следователи в Москве возбудили уголовное дело после угроз уроженца Киргизии свернуть шею шестилетней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сейчас правоохранители смотрят записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев произошедшего. О какой именно статье идет речь, пока не уточняется.

Ранее стало известно, что 6 января мигрант напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал свернуть ребенку шею, однако ее отец быстро среагировал и повалил неадекватного мужчину на пол.

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      Варвара Митина
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