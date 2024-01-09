После угроз мигранта свернуть шею шестилетней россиянке возбудили дело

В Москве следователи возбудили дело после угроз мигранта свернуть шею девочке

Следователи в Москве возбудили уголовное дело после угроз уроженца Киргизии свернуть шею шестилетней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сейчас правоохранители смотрят записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев произошедшего. О какой именно статье идет речь, пока не уточняется.

Ранее стало известно, что 6 января мигрант напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал свернуть ребенку шею, однако ее отец быстро среагировал и повалил неадекватного мужчину на пол.