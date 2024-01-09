В Москве мигрант угрожал свернуть шею шестилетней девочке
В Москве мигрант напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал свернуть ребенку шею. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По сведениям канала, дошкольница вместе с родителями приехала в магазин на Новочеркасский бульвар. Возле прилавков мимо них проходил незнакомый мужчина, внезапно он схватил девочку за шею.
Отец быстро среагировал и повалил неадекватного мужчину на пол. На помощь подоспели охранники, вместе они удерживали мигранта до приезда сотрудников полиции.
Позже выяснилось, что нападавшим оказался 43-летний уроженец Киргизии. Он прибыл в Москву около трех недель назад. В момент происшествия иностранец был в невменяемом состоянии, поэтому ему вызвали скорую психиатрическую помощь, после чего госпитализировали.
У девочки врачи диагностировали ушиб затылка.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое мигрантов в состоянии алкогольного опьянения напали на 84-летнюю пенсионерку.
Как разъяснила пострадавшая, один из приезжих подбежал сзади и толкнул ее, а затем украл 5000 рублей. Правоохранители задержали двоих злоумышленников — ими оказались приезжие из Узбекистана, которые сейчас нигде не работают. Один из них получил временную регистрацию в Омске, второй — в Оренбурге.