В Москве мигрант угрожал свернуть шею шестилетней девочке

Shot: в Москве мигрант угрожал свернуть шею 6-летней девочке в мясном магазине

В Москве мигрант напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал свернуть ребенку шею. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям канала, дошкольница вместе с родителями приехала в магазин на Новочеркасский бульвар. Возле прилавков мимо них проходил незнакомый мужчина, внезапно он схватил девочку за шею.

Отец быстро среагировал и повалил неадекватного мужчину на пол. На помощь подоспели охранники, вместе они удерживали мигранта до приезда сотрудников полиции.

Позже выяснилось, что нападавшим оказался 43-летний уроженец Киргизии. Он прибыл в Москву около трех недель назад. В момент происшествия иностранец был в невменяемом состоянии, поэтому ему вызвали скорую психиатрическую помощь, после чего госпитализировали.

У девочки врачи диагностировали ушиб затылка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое мигрантов в состоянии алкогольного опьянения напали на 84-летнюю пенсионерку.

Как разъяснила пострадавшая, один из приезжих подбежал сзади и толкнул ее, а затем украл 5000 рублей. Правоохранители задержали двоих злоумышленников — ими оказались приезжие из Узбекистана, которые сейчас нигде не работают. Один из них получил временную регистрацию в Омске, второй — в Оренбурге.

