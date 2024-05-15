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11:33, 15 мая 2024Силовые структуры

Напавший на шестилетнего ребенка мигрант отправлен на принудительное лечение

В Москве суд отправил мигранта на принудительное лечение за нападение на девочку
Начало событий в новости В Москве мигрант угрожал свернуть шею шестилетней девочке

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве суд отправил на принудительное лечение 44-летнего мигранта из Киргизии, пытавшегося удушить шестилетнюю девочку в магазине на Новочеркасском бульваре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Иностранец признан виновным по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений»).

Как установил суд, мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении. Он будет проходить лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Нападение произошло 6 января. Тогда девочка вместе с родителями приехала в магазин. Около одного из прилавков проходящий мимо пьяный мужчина неожиданно схватил ребенка за шею и угрожал свернуть ее. Отец пострадавшей быстро среагировал и повалил неадекватного мужчину на пол. На помощь ему подошли охранники. Сотрудники магазина вызвали полицию.

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      Анна Габай
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