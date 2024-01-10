Украина и Литва договорились о сотрудничестве в сфере противодействия дронам

Зеленский: с Литвой подписано соглашение о производстве средств борьбы с БПЛА

Украина и Литва подписали соглашение о совместном производстве средств для противодействия беспилотным летальным аппаратам. Об этом во время визита в Вильнюс сообщил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой, передает ТАСС.

«Мы договорились о совместном производстве, в частности средств борьбы с дронами, что очень нужно на фронте (...). Соответствующие документы сегодня подписаны», — заявил украинский лидер

Соглашение предполагает кооперацию и в других сферах военного производства и безопасности, но Зеленский не стал уточнять, в каких именно.

10 января президент Украины прибыл в Литву для переговоров по безопасности и евроинтеграции. В своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что кроме пресс-конференции с Науседой планируются встречи с премьер-министром Латвии, спикером Сейма, представителями политических сил, СМИ и украинской общины.