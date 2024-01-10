Украинский врач сообщил о множестве тяжелораненых бойцов ВСУ

ABC News: число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30% за несколько недель

Число тяжелораненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло на 30 процентов за последние несколько недель. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на главного врача больницы в Днепре.

По словам доктора Сергея Рыженко, больница имени Мечникова в Днепре, в нескольких часах езды от места боевых действий, ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых. Также врач сообщил, что его команда проводит от 50 до ста хирургических операций в сутки.

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