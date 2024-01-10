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03:37, 10 января 2024Бывший СССР

Украинский врач сообщил о множестве тяжелораненых бойцов ВСУ

ABC News: число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30% за несколько недель

Фото: Stringer / Reuters

Число тяжелораненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло на 30 процентов за последние несколько недель. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на главного врача больницы в Днепре.

По словам доктора Сергея Рыженко, больница имени Мечникова в Днепре, в нескольких часах езды от места боевых действий, ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых. Также врач сообщил, что его команда проводит от 50 до ста хирургических операций в сутки.

Ранее командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ Валид Ю. сообщил, что большинство украинцев не хотят служить в Вооруженных силах Украины, а если укомплектовывать войска только мотивированными призывниками — удастся набрать не больше 20 процентов от запроса Генерального Штаба ВСУ на людские ресурсы.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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