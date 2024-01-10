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17:59, 10 января 2024Экономика

Британская журналистка дала советы по повышению продуктивности

Журналистка Bloomberg Ангхел дала семь советов по повышению продуктивности

Фото: Nick Morrison / Unsplash

Британская сотрудница Bloomberg Ирина Ангхел дала семь ключевых советов по повышению эффективности. В частности, она предлагает сосредотачиваться на коротких задачах, создавать мысленные дорожные карты их решения, хвалить себя за маленькие победы и адаптировать график к имеющимся рабочим привычкам, например, учитывая часы своей наибольшей продуктивности.

«Если собираешься что-то сделать, делай это с удовольствием или вообще не утруждайся этим», — процитировала журналистка свою бабушку-румынку.

Также Ангxел предлагает активнее общаться со «случайными коллегами по работе», узнавая, как выполняются задачи в других частях организации, в которой вы работаете. По ее словам, «расширение кругозора за пределы повседневных мелочей поможет вам понять культуру вашей организации и соответствующим образом адаптироваться».

Среди других советов — больше отдыхать, а также добавить веселья в работу с помощью музыки или яркой канцелярии.

Ранее диетолог Софи Медлин предупредила, что сбои в работе кишечника и желудка могут негативно влиять на продуктивность человека, его настроение и уровень концентрации. По ее словам, состояние кишечника может многое рассказать о личности и привычках работников.

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      Дмитрий Воронин
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