Названа неожиданная причина низкой продуктивности и плохого настроения

Диетолог Софи Медлин: сбои в работе кишечника негативно влияют на продуктивность

Сбои в работе кишечника и желудка могут негативно повлиять на продуктивность человека, его настроение и уровень концентрации. Неожиданную причину ухудшения умственных способностей назвала диетолог Софи Медлин в беседе с экспертом по продуктивности Али Абдаалом, опубликованной на YouTube.

По словам Медлин, между мозгом и желудочно-кишечным трактом человека существует непрерывная связь, поэтому изменения в работе одного органа проводят к нарушениям во втором. Таким образом, продолжила диетолог, состояние кишечника человека, может многое рассказать о его личности и привычках.

Абдаал добавил, что мозг и кишечник взаимодействуют между собой, используя три вида связи: химическую, гормональную и физическую, которая осуществляется через блуждающий нерв. В свою очередь, бактерии в кишечнике вырабатывают нейротрансмиттеры, воздействующие на мозг, в частности серотонин и дофамин. Также бактерии могут влиять на стрессовую реакцию всех желез в организме, провоцируя выброс гормонов. Таким образом, процессы, происходящие в кишечнике могут быть причиной плохого настроения или низкой концентрации, подытожил Абдаал.

Он дал несколько пищевых советов, которые помогут улучшить когнитивные способности мозга. Так, Абдаал предложил разнообразить рацион растительной пищи и потреблять до 30 видов различных овощей, фруктов, орехов и злаков в неделю. Кроме того, он посоветовал ежедневно съедать не менее 40 граммов клетчатки и дважды в неделю есть жирную рыбу. По его мнению, здоровью кишечника вредит употребление обработанных продуктов, красного мяса, а также попытки детоксикации с помощью употребления определенных продуктов.

Ранее инвестор Джобир Шоев назвал привычки, мешающее быть продуктивнее. По его мнению, серфинг соцсетей и многозадачность понижают работоспособность.