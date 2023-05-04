Названы мешающие работоспособности привычки

Инвестор Джобир Шоев: многозадачность может мешать продуктивной работе

Серфинг соцсетей и многозадачность мешают работоспособности, предупредил инвестор Джобир Шоев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие привычки, делающие рабочий процесс менее продуктивным.

Шоев посоветовал пересмотреть некоторые привычки. Первым делом он призвал отказаться от зависания в социальных сетях. «Современный человек может несколько часов в день проводить в соцсетях, просто "листая" фотографии. Многие бездумно смотрят ленту, даже не читая записи к публикациям. Кажется, что на это уходит всего пять минут, но это не так. Если ваша работа не связана с соцсетями, поставьте ограничения на использование приложений в рабочее время», — предложил собеседник «Ленты.ру».

Не все могут похвастаться умением контролировать сразу нескольких дел. Частое «переключение» с одной задачи на другую негативно отражается на продуктивности. Мозг не успевает сфокусироваться на первых данных, как ему уже надо разбираться со вторым вопросом. Старайтесь расписывать день по часам или периодам. Смотрите по срокам, какие дела лучше закрыть сразу — несколько мелких или сложный проект Джобир Шоев инвестор

Шоев добавил, что фанатичное стремление к перфекционизму отнимает много сил и времени на незначительные для результата детали. Желание сделать все на «пять с плюсом» может вызвать большой стресс, что снижает продуктивность.

Также, по его словам, не стоит в одиночку делать все задачи или осуществлять большой проект. «Вы не универсальный солдат, физически это непросто. Учитесь делегировать полномочия, не стесняйтесь обращаться за помощью. Для этого и создан коллектив, чтобы равномерно распределять задачи», — подчеркнул инвестор.

Одним из залогов продуктивности является трезвая оценка ситуации, отметил Шоев. Если не отвлекаться на ненужное, то есть все шансы завершить начатое дело в максимально короткие сроки. Перенос дел на завтра и смещение дедлайна — это психологическая обманка, которая хоть и позволяет ненадолго расслабиться, но не способствует результативности. Однако продуктивная работа зависит только от умения концентрироваться и следовать намеченному плану.

Вы не робот, который бесчувственно выполняет много задач. Избавьтесь от перфекционизма. Необходимо периодически делать перерывы, чтобы освежить голову. Только отдыхайте качественно, а не листая ленту соцсетей. Прогуляйтесь на свежем воздухе, хорошо пообедайте, разомнитесь. С таким подходом продуктивность будет восстановлена Джобир Шоев инвестор

Эмоциональное состояние играет не последнюю роль в умении концентрироваться, уверяет Шоев. Плохое настроение легко можно принять за усталость. «Старайтесь обращать внимание на положительные моменты. Они дадут небольшую мотивацию и работа будет гораздо продуктивнее», — заключил он.

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