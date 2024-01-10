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06:53, 10 января 2024Интернет и СМИ

В Польше сделали неутешительный прогноз по ситуации на границе с Украиной

Журналист Серант: огромные очереди на украинской границе останутся надолго
СюжетПротесты на Украине

Фото: STR New / Reuters

Даже после завершения протестов польских перевозчиков на границе с Украиной останется тяжелая ситуация с огромными очередями, она не улучшится еще минимум месяц. Неутешительный прогноз сделал польский журналист Марек Серант, побывавший на границе, в эфире Radio NV, трансляцию разместили на YouTube-канале.

«Вчера возвращался из Киева в Варшаву и лично видел очереди по одну и другую сторону на границе», — заявил Серант. Он подчеркнул, что и украинская, и польская сторона оказались совершенно не готовы к такому развитию событий.

Журналист также поразился, насколько небезопасным видится пребывание в многочасовых очередях в пограничных зонах. По его словам, «доходит до страшных вещей на дорогах», а столкновения приводят к ранениям у людей. «Это реально мы живем в XXI веке?» — удивился Серант.

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      Александра Синицына
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