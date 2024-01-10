В России оценили отказ Трампа помочь Европе в случае нападения

Пушков: отказ Трампа помочь ЕС при нападении стал частью шокирующей риторики

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон откажет в помощи Европе в случае военного нападения.

Он отметил, что политик, верный своему лозунгу «America first!» («Америка превыше всего») продолжает запугивать европейцев тем, что в случае избрания выведет Соединенные Штаты из НАТО и прочими громкими высказываниями.

«Его заявления на сей счет, однако, не следует воспринимать буквально. Трамп любит шокировать своей риторикой. Однако Трамп уже был президентом, и ничего драматического ни с НАТО, ни с атлантическими узами между США и Европой не произошло», — подчеркнул российский сенатор.

Пушков добавил, что наблюдалось максимум некоторое охлаждение атмосферы отношений, при этом бывший тогда вице-президентом Майк Пенс ежегодно посещал Мюнхенскую конференцию и говорил «правильные слова о единстве западного альянса».

При этом сенатор указал на признаки нового изоляционизма у США. Он отметил, что в стране накопилось множество внутренних проблем, а желание вмешиваться в вооруженные конфликты за рубежом ослабло.

Ранее газета Politico со ссылкой на французского еврокомиссара Тьерри Бретона сообщила, что Трамп в разговоре с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что не желает помогать Европейскому союзу (ЕС), в случае если тот подвергнется военному нападению.

