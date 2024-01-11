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10:21, 11 января 2024Среда обитания

Аренде жилья предрекли резкое подорожание

Эксперт Луценко: аренда жилья в России может подорожать на 20 % в 2024 году

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2024 году аренда жилья в России может резко подорожать. Об этом предупредил россиян генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, его слова передает NEWS.ru.

По прогнозам эксперта, арендные ставки в текущем году могут вырасти как минимум на 20 процентов. Это будет обусловлено ужесточением условий выдачи льготной ипотеки, растущей инфляцией и повышением тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Луценко предполагает, что на фоне снижения доступности ипотеки спрос на аренду квартир будет расти, а предложение ликвидных лотов — падать. Специалист напомнил, что в 2023 году сокращение экспозиции в некоторых городах достигало 70 процентов. И даже если примут закон против краткосрочной аренды и соответствующие квартиры выйдут на рынок долгосрочной аренды, рост цен все равно не остановится, допускает эксперт. Более того, удорожание съемных квартир может даже ускориться, предупредил Луценко.

Ранее он также заявил, что сильнее всего аренда жилья подорожала в Кирове — там стоимость аренды однокомнатных квартир поднялась на 53 процента, «двушек» — на 44 процента, а «трешек» — на 78 процентов.

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      Нина Ташевская
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