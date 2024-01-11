Более 100 пожарных выехали на тушение крупного пожара в Подмосковье

МЧС: в подмосковном Обухово произошел пожар в цехе на площади 8 тыс. квадратов

В Подмосковье более 100 пожарных и 33 единицы техники выехали на тушение крупного пожара. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

По информации ведомства, в поселке Обухово горит кровля цеха по производству полимерной продукции. Площадь возгорания составила восемь тысяч квадратных метров.

«До прибытия пожарных персонал самостоятельно вышел на улицу. По предварительной информации, пострадавших нет», — добавили в МЧС.

Ранее, 8 января, в Невском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар на площади четыре тысячи квадратных метров.

