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13:14, 11 января 2024Ценности

Calvin Klein заработал миллионы долларов на фото звезды «Бесстыжих» в трусах

Кадр: Calvin Klein / YouTube

Американский модный бренд Calvin Klein заработал миллионы долларов на фотографиях актера Джереми Аллена Уайта. Об этом сообщает WWD.

Речь идет о рекламе весенней коллекции нижнего белья, в которой звезда популярного телесериала «Бесстыжие» принял участие. Тогда он позировал перед камерой в черных и белых трусах-боксерах марки на крыше высотного здания на Манхэттене.

По данным аналитической платформы Launchmetrics, которые оказались в распоряжении журналистов, Calvin Klein обогатился на 12,7 миллиона долларов за 48 часов после запуска кампании 4 января. Кроме того, официальные аккаунты в социальных сетях марки принесли ей около трех миллионов долларов.

В октябре американская телезвезда Ким Кардашьян выпустила линию мужского нижнего белья бренда Skims и заработала миллион долларов за минуту. Источники TMZ сообщили, что данный запуск стал особенно успешным для предпринимательницы. Кардашьян удалось привлечь повышенное внимание к продукции бренда благодаря рекламной кампании с участием известных спортсменов.

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      Мария Винар
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