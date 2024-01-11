Calvin Klein заработал миллионы долларов на фото звезды «Бесстыжих» в трусах

Американский модный бренд Calvin Klein заработал миллионы долларов на фотографиях актера Джереми Аллена Уайта. Об этом сообщает WWD.

Речь идет о рекламе весенней коллекции нижнего белья, в которой звезда популярного телесериала «Бесстыжие» принял участие. Тогда он позировал перед камерой в черных и белых трусах-боксерах марки на крыше высотного здания на Манхэттене.

По данным аналитической платформы Launchmetrics, которые оказались в распоряжении журналистов, Calvin Klein обогатился на 12,7 миллиона долларов за 48 часов после запуска кампании 4 января. Кроме того, официальные аккаунты в социальных сетях марки принесли ей около трех миллионов долларов.

В октябре американская телезвезда Ким Кардашьян выпустила линию мужского нижнего белья бренда Skims и заработала миллион долларов за минуту. Источники TMZ сообщили, что данный запуск стал особенно успешным для предпринимательницы. Кардашьян удалось привлечь повышенное внимание к продукции бренда благодаря рекламной кампании с участием известных спортсменов.