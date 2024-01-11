Россиянка вместе с 20-летним знакомым расправилась с супругом

В Дагестане задержали женщину, расправившуюся с мужем-бизнесменом

В Республике Дагестан задержали 32-летнюю жительницу Хасавюрта, заподозренную в расправе над мужем-бизнесменом. Об этом в четверг, 11 января, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, после обнаружения тела 37-летнего бизнесмена под подозрение попала его супруга. При расследовании выяснилось, что она учинила расправу вместе с 20-летним знакомым, которого также задержали и отправили в СИЗО.

37-летний мужчина занимался торговлей бытовой техникой и посудой, у него был небольшой магазин в Хасавюрте. Изначально женщина заявила силовикам, что с ее мужем расправились неизвестные люди, якобы из-за долгов. По ее словам, в пять утра в дверь квартиры постучали два молодых человека. Речь на повышенных тонах шла про какой-то долг. Беседа внезапно переросла в драку, женщина кинулась на помощь мужу, но получала удар по голове и потеряла сознание, а когда очнулась, супруг уже не подавал признаков жизни.