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21:01, 11 января 2024Экономика

В Испании начали расследование против Deutsche Bank

Испания заподозрила Deutsche Bank в систематическом нарушении своих законов

Фото: Simon Dawson / Reuters

Национальная комиссия по фондовому рынку (CNMV) Испании объявила о начале расследования в отношении немецкого Deutsche Bank по подозрению в систематическом нарушении законодательства в сфере торговли ценными бумагами.

Организацию уличили в продаже сложных и высокорисковых финансовых инструментов без соответствующей работы с клиентами. Речь идет о том, что банк не раскрывал рисков и деталей работы с деривативами, что грозило убытками тем, кто с ним работает.

В процессе разбирательства регулятор учтет результаты внешней проверки Deutsche Bank, подтвердившей нарушения, а также факт уже инициированных клиентами судебных разбирательств. Вместе с тем в CNMV признали, что из начала расследования не следует обязательность тех или иных санкций. Возможно, вину Deutsche Bank доказать не удастся.

В октябре прошлого года сообщалось, что Deutsche Bank не исключает конфискацию активов в России, если местный суд удовлетворит совместный иск «Русхимальянса» — совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи».

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      Платон Щукин
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