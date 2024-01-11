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19:20, 11 января 2024Силовые структуры

После ДТП с десятками пострадавших под Пензой завели новое уголовное дело

После ДТП с пострадавшими в Пензенской области следователи возбудили новое дело

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Пензенской области после ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором пострадали свыше двух десятков граждан, возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Новое дело завели по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Уголовного кодекса РФ. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего ДТП.

ДТП в Нижнеломовском районе Пензенской области произошло 4 января в районе села Серый Ключ. По данным полиции, ВАЗ при выезде на встречную полосу по касательной столкнулся с грузовым «Мерседесом» с полуприцепом. После этого грузовик также выехал на встречную, где столкнулся с автобусом.

Виновницей аварии правоохранительные органы считают водительницу ВАЗа, женщину 1952 года рождения. Она госпитализирована. Женщина стала 23-й пострадавшей в результате аварии. Жизни семи пострадавших спасти не удалось.

Сразу после ЧП следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

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      Владимир Седов
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