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14:45, 11 января 2024Россия

Двое россиян на месяц застряли в тайге и выжили

В Красноярском крае двое мужчин месяц вынужденно провели в тайге

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

В Красноярском крае двое мужчин были вынуждены месяц провести в тайге из-за невозможности вернуться домой. Об этом сообщает региональных главк МЧС России в Telegram.

Охотники ушли в тайгу в начале осени и планировали вернуться в декабре. На обратном пути 79-летнему мужчине стало плохо. Напарник оставил его в охотничьей избе и пошел за помощью. Вскоре он был вынужден вернуться из-за непроходимых сугробов.

Россияне вышли на связь с родственниками и рассказали им, что застряли в избе вместе с тремя собаками. Эвакуировал мужчин вертолет Ми-8 МЧС России, затем их передали медикам.

Ранее в Ленинградской области мужчина, женщина и грудной ребенок заблудились в лесу, куда семья отправилась за новогодней елкой. Они углубились в лесную чащу на 200 метров и потерялись.

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      Алан Босиков
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