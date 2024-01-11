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20:49, 11 января 2024Россия

Экс-супругу депутата Госдумы нашли мертвой

Бывшую жену депутата Госдумы Толстого нашли мертвой в Москве

Дарью Толстую (Евенко), бывшую супругу депутата Госдумы Петра Толстого, обнаружили мертвой в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что тело было обнаружено на кровати без признаков насильственной смерти. «Следов насильственной смерти не обнаружено», — подчеркнул собеседник издания.

Источник ИА «Регнум» подтвердил факт обнаружения тела экс-супруги парламентария. Официальной информации на данный момент нет.

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      Никита Абрамов
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