Экс-супругу депутата Госдумы нашли мертвой

Бывшую жену депутата Госдумы Толстого нашли мертвой в Москве

Дарью Толстую (Евенко), бывшую супругу депутата Госдумы Петра Толстого, обнаружили мертвой в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что тело было обнаружено на кровати без признаков насильственной смерти. «Следов насильственной смерти не обнаружено», — подчеркнул собеседник издания.

Источник ИА «Регнум» подтвердил факт обнаружения тела экс-супруги парламентария. Официальной информации на данный момент нет.