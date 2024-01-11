Госдеп США одобрил продажу противотанковых ракет Косово

Госдеп США одобрил продажу противотанковых ракет Javelin Косово на $75 млн

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже непризнанному Косову противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, передает ТАСС.

Общая сумма сделки составляет около 75 миллионов долларов. Речь идет о передаче 246 ракет Javelin и 24 облегченных прицельно-пусковых установок. Как заявляют в Пентагоне, планируемая продажа «укрепит долгосрочную обороноспособность Косова и возможности по защите своего суверенитета, территориальной целостности и удовлетворит его потребности с точки зрения национальной обороны». В американском военном ведомстве подчеркнули, что Приштина без проблем интегрирует данные вооружения в свои вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что США направят солдат из Национальной гвардии штата Айова в Косово в рамках миссии НАТО. В число задач военных будет входить проведение операций по эвакуации в медицинских целях, а также техническое обслуживание Сил безопасности Косово (СБК) и коалиции Североатлантического альянса в регионе.