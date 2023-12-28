Newsweek: США направят солдат в Косово в рамках миссии НАТО

США направят солдат из Национальной гвардии штата Айова в Косово в рамках миссии НАТО. Об этом сообщает агентство Newsweek.

«Тридцать три военных Айовы, входящих в состав отряда первого отряда, отряда эвакуации раненых и авиационного батальона общего обеспечения отправятся 29 декабря в Косово на девять месяцев», — отмечается в материале издания.

В число задач военных будет входить проведение операций по эвакуации в медицинских целях, а также техническое обслуживание Сил Безопасности Косово (СБК) и коалиции НАТО в регионе.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что он выражает готовность Вашингтона содействовать выполнению договоренностей между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром самопровозглашенной республикой Косово Альбином Курти. В том числе он подчеркнул реализовывать посреднические услуги в координации с Европейским союзом (ЕС).