Два майора сбежали после подозрений в афере с квартирой россиянина

МВД объявило в розыск двух майоров уголовного розыска Петербурга за аферу

Оперативники управления собственной безопасности МВД разыскивают двух майоров полиции, замешанных в афере с квартирой жителя Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Объявлены в розыск начальник уголовного розыска Московского района города Мукучян и его подчиненный Коновалов. В конце 2023 года оперативники провели обыски в их квартирах, самих полицейских дома не застали. Один из них экстренно лег в больницу, а второй — срочно ушел в отпуск. После праздников они на рабочих местах не появились, предполагается, что они сбежали от следствия.

По данным издания, полицейских подозревают в мошенничестве, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по соответствующей статье. В 2023 году они задержали в Московском районе петербуржца с наркотиками, но без должного оформления и через некоторое время его отпустили. Следствие считает, что мужчине подбросили наркотики, а затем вынудили дать расписку о якобы имеющемся за ним долге в размере 6 миллионов рублей с залогом в виде его квартиры на Народной улице.

По подозрению в причастности к преступной схеме уже задержаны несколько человек.