МЧС показало кадры мощного пожара на востоке Москвы

МЧС: на востоке Москвы локализовали пожар в здании на площади 2 тыс. квадратов

Видео: Telegram-канал МЧС России

В Москве произошел мощный пожар в административно-производственном здании, в настоящее время он локализован на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России, в ведомстве также показали кадры его тушения.

Сообщение о возгорании в одноэтажном здании по адресу шоссе Энтузиастов, дом 25, поступило 11 января в 2:09. Изначально площадь пожара составляла одну тысячу квадратов.

В МЧС отметили, что нарастили силы и средства для тушения, к месту происшествия был направлен пожарный поезд. Спасатели принимали все меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал, причины происшествия не уточняются.

Ранее крупный пожар произошел в подмосковном поселке Обухово, там загорелась кровля цеха по производству полимерной продукции. Площадь возгорания составила восемь тысяч квадратных метров. На место выехали более 100 пожарных и 33 единицы техники.

