Медведев оценил влияние роста добровольцев в России на мобилизацию на Украине

Медведев: прирост добровольцев в ВС России деморализовал Киев

Заметный прирост добровольцев в Вооруженные силы (ВС) России деморализовал Киев. Об этом заявил заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, чьи слова приводятся на странице политика во «ВКонтакте».

Об этом Медведев сообщил во время совещания по вопросам доукомплектования контрактниками Вооруженных сил России. Он отметил, что за 2023 год в российскую армию поступило более 500 тысяч человек.

«Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление. Киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинский граждан, в том числе и в странах Евросоюза», — пояснил он.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал ускорить принятие изменений в законопроект о мобилизации. «Я считаю, нужно ускорить процедуру обсуждения и выходить на определенные решения. И эти решения нужно принимать неотложно», — отметил он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.