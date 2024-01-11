Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:53, 11 января 2024Россия

Медведев оценил влияние роста добровольцев в России на мобилизацию на Украине

Медведев: прирост добровольцев в ВС России деморализовал Киев

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Заметный прирост добровольцев в Вооруженные силы (ВС) России деморализовал Киев. Об этом заявил заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, чьи слова приводятся на странице политика во «ВКонтакте».

Об этом Медведев сообщил во время совещания по вопросам доукомплектования контрактниками Вооруженных сил России. Он отметил, что за 2023 год в российскую армию поступило более 500 тысяч человек.

«Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление. Киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинский граждан, в том числе и в странах Евросоюза», — пояснил он.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал ускорить принятие изменений в законопроект о мобилизации. «Я считаю, нужно ускорить процедуру обсуждения и выходить на определенные решения. И эти решения нужно принимать неотложно», — отметил он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыты подробности смерти главного фигуранта дела о хищениях на Восточном

      Назван неочевидный ранний симптом деменции

      После ДТП с десятками пострадавших под Пензой завели новое уголовное дело

      Звезда «Аквамена» стал бездомным

      Хлои Кардашьян заподозрили в новой пластике из-за одной детали на фото

      Москвичам предсказали резкие перепады давления к концу недели

      Стало известно о переговорах ЕС по проведению военной операции в Красном море

      Румыния понадеялась на присоединение других стран НАТО к противоминной группе

      Российский уголовник поссорился с женой и забил ее бытовыми предметами

      Критиковавший Папу Римского президент Аргентины пригласил его в страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости