Назван процент готовых проголосовать за Трампа республиканцев

Опрос Reuters: 49 % республиканцев готовы проголосовать за Трампа на праймериз

Почти половина республиканцев готова проголосовать за бывшего президента США Дональда Трампа на внутрипартийных праймериз. Такие данные называет агентство Reuters по итогам опроса, проведенного совместно с международной исследовательской компании Ipsos.

За экс-главу Белого дома намерены отдать голос 49 процентов сторонников Республиканской партии. За бывшего губернатора Южной Каролины, экс-постпреда США при ООН Ники Хейли готовы голосовать 12 процентов республиканцев, за действующего губернатора Флориды Рона Десантиса — 11 процентов.

Бизнесмена Вивека Рамасвами поддерживают только четыре процента респондентов. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов. 18 процентов участников опроса не знают, за кого они хотели бы проголосовать.

Ранее кандидат в президенты Никки Хейли заявила, что Трамп не должен быть исключен из бюллетеней на президентских выборах в США. Она добавила, что политик должен быть побежден честным путем без помощи демократов, и она сможет это сделать.

