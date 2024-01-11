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07:49, 11 января 2024Мир

Назван процент готовых проголосовать за Трампа республиканцев

Опрос Reuters: 49 % республиканцев готовы проголосовать за Трампа на праймериз
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: CNP / Globallookpress.com

Почти половина республиканцев готова проголосовать за бывшего президента США Дональда Трампа на внутрипартийных праймериз. Такие данные называет агентство Reuters по итогам опроса, проведенного совместно с международной исследовательской компании Ipsos.

За экс-главу Белого дома намерены отдать голос 49 процентов сторонников Республиканской партии. За бывшего губернатора Южной Каролины, экс-постпреда США при ООН Ники Хейли готовы голосовать 12 процентов республиканцев, за действующего губернатора Флориды Рона Десантиса — 11 процентов.

Бизнесмена Вивека Рамасвами поддерживают только четыре процента респондентов. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов. 18 процентов участников опроса не знают, за кого они хотели бы проголосовать.

Ранее кандидат в президенты Никки Хейли заявила, что Трамп не должен быть исключен из бюллетеней на президентских выборах в США. Она добавила, что политик должен быть побежден честным путем без помощи демократов, и она сможет это сделать.

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      Марина Совина
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