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11:49, 9 января 2024Мир

В США выступили против исключения Трампа из бюллетеней

Кандидат в президенты Хейли: Трампа нужно победить, а не исключать из бюллетеней
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Cheney Orr/ Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп не должен быть исключен из бюллетеней на президентских выборах в США. Об этом заявила бывший постоянный представитель США при ООН и кандидат в президенты страны Никки Хейли в интервью Fox News.

Хейли прокомментировала решение штата Колорадо исключить Трампа из списков для голосования на праймериз Республиканской партии. «Нет, его нельзя исключать из избирательных бюллетеней, и Верховный суд должен принять решение быстро, прежде чем другие штаты начнут это делать», — сказала она.

Кандидат в президенты добавила, что Трамп должен быть побежден честным путем без помощи демократов, и она сможет это сделать. Хейли подчеркнула, что американцы самостоятельно могут решить, кто достоин стать президентом США.

В декабре Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

4 января бывший президент США обжаловал в Верховном суде недопуск к праймериз в Колорадо. Он потребовал отмены решения суда штата в упрощенном порядке.

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      Юрий Леонов
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