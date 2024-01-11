Среда обитания
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15:15, 11 января 2024Среда обитания

Названы три дешевых и эффективных средства от запаха в туалете

Устранить неприятный запах в туалете помогут лимон, уксус и специи

Фото: Jan Antonin Kolar / Unsplash

Устранить неприятный запах в туалете помогут три дешевых средства. Их рецепты назвали эксперты издания «БелНовости».

Для первого средства понадобится приготовить пасту из соды и лимона — эти два ингредиента нужно смешать до состояния густой каши, нанести на губку и покрыть полученной смесью унитаз. Через 20-30 минут пасту нужно смыть и насухо вытереть сантехнику. «Такое простое средство создаст специфическую защитную пленку. Надолго можно будет забыть о проблеме запахов», — рассказали специалисты.

Другое дешевое средство — уксус. Его эксперты советуют смешать с водой и протереть таким раствором поверхности в санузле и сантехнику. Устранить неприятные запахи также помогут специи. Для этого в ванной комнате нужно поставить чашку с перцем, гвоздикой, корицей и измельченным лавровым листом.

Ранее стало известно, что избавить кухонные шкафы от жира без лишних затрат помогут сода и растительное масло.

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      Нина Ташевская
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