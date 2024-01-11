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14:11, 11 января 2024Бывший СССР

Пашинян запретил военнослужащим Армении азартные игры

Sputnik: премьер Армении Пашинян поддержал запрет игорных услуг для военных

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал предложение главы Следственного комитета республики о запрете на оказание игорных услуг для военнослужащих. Это произошло на заседании правительства во время обсуждения изменений в законе «О регулировании игорной деятельности», передает «Sputnik Армения».

Согласно новому законопроекту все игровые автоматы, сайты и приложения должны встроить автоматические запреты для игроков. До этого ограничения действовали только для молодых людей до 21 года, лиц, получающих государственные пособия, и для признанных судом ограниченно дееспособными из-за пристрастия к азартным играм.

Законом также предполагается внедрение алгоритма, который будет контролировать, чтобы общая сумма выигрышей была равной 90 процентам ставок.

11 января правительство Армении одобрило проекты о внесении изменений в законы «О регулировании игорной деятельности» и «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

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      Глеб Палехов
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