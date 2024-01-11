Пенсионер оказался в подвале стриптиз-клуба в Москве после празднования именин

Mash: пенсионер-именинник оказался заперт в подвале стриптиз-клуба в Москве

Пенсионер оказался заперт в подвале стриптиз-клуба «Распутин» на Зубовском бульваре в центре Москвы после празднования именин. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, в заведение 67-летний горожанин пришел с товарищем. Вместе они решили отпраздновать день рождения и заказали много выпивки.

Утром виновник торжества проснулся в неотапливаемом подвале стриптиз-клуба. Мужчина попытался выйти, но вскоре понял, что дверь не поддается. Он начал звать на помощь, на его крики сбежались сотрудники заведения. Пленник был без телефона, он смог озвучить персоналу только номер жены.

Работники набрали последней, та вызвала спасателей. Однако охранники клуба, ссылаясь на регламент, не спешили пускать представителей экстренных служб.

Пенсионера пришлось доставать из подвала полицейским. Мужчина после ночи, проведенной в подвале, немного подмерз, в остальном на его состоянии бурное празднование никак не сказалось.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре дети побили пенсионера палкой и швырнули в него стеклянную бутылку.

Судя по опубликованному видео с камеры домофона, агрессорам 10-12 лет.