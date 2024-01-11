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19:34, 11 января 2024Из жизни

Пенсионер выкопал огромную яму под кухней и провалился в нее

В Бразилии пенсионер упал в яму под кухней, которую выкопал в поисках сокровищ

Фото: Firefighters Corps of Paraná State

В Бразилии пожилой мужчина в поисках сокровищ выкопал под своим домом 40-метровую яму и упал в нее. Об этом пишет G1.

71-летнему Жоао Пимента да Сильва приснился сон, в котором некий дух сообщил ему, что под его домом закопан клад с золотом. Решив, что сон пророческий, пенсионер начал копать яму прямо на своей кухне. Раскопки длились около шести месяцев. Да Сильва сумел выкопать огромный тоннель диаметром 90 сантиметров и глубиной около 40 метров. Он даже установил над тоннелем примитивную инженерную конструкцию, при помощи которой ему удавалось глубоко погружаться и вытаскивать из ямы землю и воду. В поисках клада пенсионеру помогал его сосед.

Доподлинно неизвестно, что именно произошло 4 января, однако мужчина провалился в тоннель. Прибывшие на место спасатели вытащили да Сильву, но спасти его не удалось, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Пенсионер получил несколько открытых переломов, рваные раны живота и черепно-мозговые травмы. Предположительно, он потерял равновесие, выбираясь из тоннеля на поверхность, или же ненадежная конструкция-кран над ямой не выдержала его веса. Эксперты считают, что рыть тоннель да Сильве помогали люди с инженерными навыками.

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В настоящий момент идет расследование случившегося.

Ранее сообщалось, что в США двое заключенных прорыли тоннель при помощи зубной щетки и сбежали из тюрьмы в блинную, где попались полицейским.

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      Антонина Черташ
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