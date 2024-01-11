Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:03, 11 января 2024Путешествия

Полицейский на скутере врезался в машину россиянина на популярном курорте Азии

The Phuket News: полицейский на скутере врезался в машину россиянина на Пхукете

Фото: James Photos UK / Shutterstock / Fotodom

Сотрудник дорожной полиции Таиланда на служебном скутере врезался в машину россиянина на популярном курорте Азии — Пхукете. Об этом пишет местное издание The Phuket News.

В полицейском отчете говорится, что сообщение об аварии в центре города Таланг поступило в участок 10 января. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили, что участником инцидента стал их коллега — старший сержант Раттаначай Промкхван. Он получил травмы руки, ноги и грудной клетки. Мужчину доставили в больницу Thalang Hospital.

Материалы по теме:
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022

Источник также сообщает, что в машине Toyota Yaris Ativ, в которую врезался полицейский, находились россиянин Василий Глеков и неизвестная женщина.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что автомобиль россиянина двигался по правой полосе шоссе. Недалеко от поворота он затормозил, в этот момент в транспортное средство въехал сержант Промкхван на скутере, не успевший остановиться. Полиция продолжает выяснять детали произошедшего.

Ранее россиянина в тяжелом состоянии увезли в больницу после столкновения микроавтобуса и мотоцикла в Таиланде. ДТП произошло на пляже Карон на Пхукете.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США вновь начали покупать нефть из России. Перерыв в поставках составил полтора года

      Аренде жилья предрекли резкое подорожание

      Лидера РПЛ упрекнули за несдержанные обещания

      Пришедшего голым на вечеринку рэпера Vacio заберут в армию весной 2024 года

      Известный российский комик высказался об эмиграции

      Путин сравнил Чукотку с Москвой и Петербургом

      Путин заявил о планах посетить Курилы

      Названы города для выгодной покупки квартир под сдачу в аренду

      Российскому чиновнику пришлось извиняться перед участниками СВО из-за шапки. На ней был флаг страны-спонсора ВСУ

      Раскрыты главные категории трат россиян в новогодние праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости