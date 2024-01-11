Полицейский на скутере врезался в машину россиянина на популярном курорте Азии

The Phuket News: полицейский на скутере врезался в машину россиянина на Пхукете

Сотрудник дорожной полиции Таиланда на служебном скутере врезался в машину россиянина на популярном курорте Азии — Пхукете. Об этом пишет местное издание The Phuket News.

В полицейском отчете говорится, что сообщение об аварии в центре города Таланг поступило в участок 10 января. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили, что участником инцидента стал их коллега — старший сержант Раттаначай Промкхван. Он получил травмы руки, ноги и грудной клетки. Мужчину доставили в больницу Thalang Hospital.

Источник также сообщает, что в машине Toyota Yaris Ativ, в которую врезался полицейский, находились россиянин Василий Глеков и неизвестная женщина.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что автомобиль россиянина двигался по правой полосе шоссе. Недалеко от поворота он затормозил, в этот момент в транспортное средство въехал сержант Промкхван на скутере, не успевший остановиться. Полиция продолжает выяснять детали произошедшего.

Ранее россиянина в тяжелом состоянии увезли в больницу после столкновения микроавтобуса и мотоцикла в Таиланде. ДТП произошло на пляже Карон на Пхукете.

