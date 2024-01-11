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13:53, 11 января 2024Россия

Приехавшего на побывку участника СВО нашли в регионе России без признаков жизни

Под Волгоградом приехавший на побывку боец спецоперации не вернулся с рыбалки

Фото: Ostariyanov / Shutterstock / Fotodom

В Волгоградской области участник специальной военной операции (СВО), приехавший в регион на побывку, не вернулся с рыбалки. Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру».

По словам жителей Киквидзенского района, военнослужащий приехал в родное село перед Новым годом. Во время отпуска он решил поудить рыбу в компании друга. Позже участника СВО нашли без признаков жизни.

Местные жители рассказали, что во время рыбалки россиянин ушел под воду. Рыбачивший с ним друг не смог помочь военнослужащему, поскольку «куда-то отошел», добавили они. Родственники бойца подтвердили изложенную версию случившегося и назвали происшествие несчастным случаем.

Ранее приехавший в отпуск участник СВО попал в аварию под Волгоградом и сломал позвоночник. Врачи выявили у него закрытый компрессионный перелом позвонков и ушиб мягких тканей головы. Позже военнослужащего перевели в госпиталь.

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      Алан Босиков
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