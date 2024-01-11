Раскрыты главные категории трат россиян в новогодние праздники

«Известия»: в праздники россияне стали чащи покупать приставки и автоаксессуары

В новогодние праздники россияне стали гораздо чаще приобретать различные аксессуары для обогрева и запуска машин, а также домашние развлекательные гаджеты, включая игровые приставки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Вышеуказанные категории трат стали одними из главных для россиян в новогодние праздники. Аналитики связали это с рядом факторов, включая сильные морозы, ударившие по центральным регионам страны в начале января.

Эксперты уточнили, что из-за неблагоприятных погодных условий граждане стали гораздо чаще совершать покупки на онлайн-маркетплейсах. Последние сообщили о росте продаж в новогодние праздники на 50 процентов. Согласно данным аналитиков «Платформа ОФД», больше всего россияне тратили денежные средства на покупку электроники и бытовой техники. Средний чек в этом сегменте в праздничные дни (с 1 по 8 января) составил 10 138 рублей.

В конце ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков крупных российских банков сообщила, что в январе-сентябре 2023 года россияне стали вдвое чаще брать кредиты на электронику и бытовую технику. Наибольший рост в годовом выражении продемонстрировали категории кредитов на телевизоры, смартфоны, ноутбуки и стиральные машины. Аналитики связали подобную динамики с отложенным спросом.