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13:26, 11 января 2024Путешествия

Россиян высадили из самолета на взлетно-посадочной полосе из-за ураганного ветра

Пассажиров Nordwind высадили на взлетно-посадочной полосе из-за ураганного ветра

Фото: Andrew Scofield / Unsplash

Пассажиров российской авиакомпании Nordwind Airlines не смогли подвезти к терминалу аэропорта в Кемерово и высадили их из самолета прямо на взлетно-посадочной полосе (ВПП) из-за ураганного ветра. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Сочи. По данным источника, перед приземлением лайнер сделал пять кругов в зоне ожидания, после чего ему все-таки удалось сесть в кемеровской авиагавани.

«Однако порывы до 30 метров в секунду и низкий коэффициент сцепления не дали ему вырулить с взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку к терминалу, — говорится в сообщении. — В противном случае, борт мог выехать за ее пределы прямо в снег».

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В результате пассажирам пришлось выходить прямо на ВПП, куда за ними подъехали автобусы. Спустя некоторое время самолет отбуксировали на стоянку, оттуда он вылетел обратно в Сочи. Отмечается, что в Кемеровской области объявлено штормовое предупреждение.

Ранее авиакомпания Utair выдворила с рейса СургутСанкт-Петербург свыше двух десятков пассажиров из-за нехватки мест на борту. Людям пришлось срочно переоформлять билеты на следующий день.

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      Фариза Бацазова
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