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11:07, 11 января 2024Путешествия

Россияне поставили исторический рекорд на любимом курорте богачей

АТОР: российский турпоток на Сейшелы превысил объемы 2022 года почти на четверть

Фото: Fokke Baarssen / Imago / Zoonar.com / Globallookpress.com

Российский турпоток на Сейшельские острова превысил объемы 2022 года почти на четверть (24,8 процента). О том, что россияне поставили новый исторический рекорд по визитам на любимый курорт богачей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, в 2023 году отечественные путешественники совершили 38,1 тысячи визитов на Сейшелы — это максимум за все время. В АТОР отметили, что положительная динамика поездок на острова из России наблюдалась почти весь год.

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Кроме того, Россия вошла в тройку ключевых въездных рынков Сейшельских островов по итогам 2023 года, опередив Великобританию (19,8 тысячи визитов) и Италию (19,5 тысячи визитов). Первое место заняла Германия (54,9 тысячи визитов), а второе — Франция (42,4 тысячи визитов). Также в десятке оказались ОАЭ, Швейцария, Израиль, США и ЮАР.

Ранее сообщалось, что турпоток россиян на Мальдивы вырос на 3,6 процента по сравнению с 2022 годом. Всего за год страну посетили более 209 тысяч соотечественников.

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      Марина Черняк
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